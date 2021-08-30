Kastamonu Devrekani’de, selin izleri siliniyor

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde, devletin tüm imkanları, vatandaşların yaralarını sarmak için seferber edildi. Bölgeye gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, çalışmaları yerinde inceledi.

Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından, devletin tüm imkanları vatandaşların yaralarını sarabilmek için seferber edildi.

Selden etkilenen Devrekani ilçesinde, koordinatör olarak görevlendirilen Karabük Valisi Fuat Gürel koordinesinde yapılan çalışmalarla bölge, selin izlerinden arındırılıyor.

Vali Gürel, Karabük İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) ilçede felaketten etkilenen Erenler köyü köprüsü, Çörekçi köyü, Elmalı Merkez Camii, Elmalı ile Tekke arası bağlantı yolundaki devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Gürel'e incelemelerde Karabük Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Devrekani İlçe Özel İdaresi Müdürü Kenan Öz, Karabük İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ile AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu eşlik etti.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞUYOR”

Afetten sonra bölgenin kapanan menfezler, bozulan yollar, kullanılamaz hale gelen içme suları gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirten Vali Gürel, çalışılmaların sistemli bir şekilde devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şunu gördük ki birlikten kuvvet doğuyor. Devrekanili hemşehrilerimizin destekleri, Karabük İl Özel İdaremizin personellerinin gayretli çalışmaları ve diğer kurumlarımızın da özverili çabaları neticesinde bu sorunların üstesinden geldik. Şu anda Devrekani ilçemizde sel afetinin yol açtığı yaraların birçoğu sarıldı. Ekiplerimiz gayretli çalışmalarına devam ediyor. En kısa zamanda ilçemizin tüm yaralarını saracağız."