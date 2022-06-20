Kastamonu’da 10 yıl ceza alan sanık faturasını sordu

‘Nitelikli yağma’ suçundan yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, mahkemede ise ailesine faturasının ödenip ödenmediğini sordu. Ailesi de faturasını ödediklerini söyledi.

H.C., F.Ş. ve F.B., 21 Mayıs 2021 tarihinde Kastamonu il merkezinde S.B. idaresindeki motosikletin önünü keserek durdurdu.

Motosikleti silah zoruyla gasbeden 3 şüpheliyi sürücü şikayet etti.

İkisi 12’şer yıl, biri 10 yıl hapis cezası aldı

Bunun üzerine Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu bulunan H.C., SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan F.Ş. ve F.B. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıkların ve sanık avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, nitelikli yağma suçundan F.B. ve F.Ş.’yi 12’şer yıl, H.C.’yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

‘Faturamı ödediniz mi?’

İHA’nın haberine göre kararın ardından SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan H.C., mahkeme heyetinden izin isteyerek ailesine faturasının ödenip ödenmediğini sordu.

Ailesi ise faturaları ödediklerini belirtti.