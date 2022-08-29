Kastamonu’da 14 yaşındaki kız çocuğu kazara kendini vurdu

Kastamonu’da 14 yaşındaki kız çocuğu kazara kendini vurdu

14 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancası ile oynarken kazara kendini vurdu. Yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu M.S., babasına ait tabanca ile oynarken tabancanın ateş alması neticesinde kazara kendini vurdu.

Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi var

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili tahkikat başlatıldı.