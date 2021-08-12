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    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı

    Öğle saatlerinde meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan 2 çocuk ve bir kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 09:31
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    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı

    Kastamonu’da dün öle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, sel felaketini de beraberinde getirdi.

    Bozkurt ilçesi sular altında kaldı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

    AMBULANSA TAŞINDI

    Merkez Mahallesi Çarşı bölgesinde, sabahın ilk saatlerinde yapılan çalışma ile geceyi soğuk havada bekleyerek geçiren 70 yaşındaki kadına ulaşıldı.

    Ekipler tarafından kurtarılan kadın, sedye ile ambulansa taşındı.

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #1

    AİLESİNE KAVUŞTURULDU

    Öte yandan 2 çocuk ve bir kadın da sel sularından, 17 saat sonra kepçe ile kurtarılarak ailesine kavuşturuldu.

    Suların şiddetiyle ters dönen araçlar ve binalardaki yıkımlar da selin boyutunu gözler önüne serdi.

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı VİDEO

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #2

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #3

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #4

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #5

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #6

    Kastamonu’da 2 çocuk ve 1 kadın, 17 saat sonra kepçeyle kurtarıldı #7

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