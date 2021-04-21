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Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz hale geldi

Dalay ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.