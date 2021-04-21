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- Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz hale geldi
Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz hale geldi
Dalay ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 21.04.2021 - 03:50
Kastamonu'nun Dalay İlçesine bağlı Çamkonak köyü Yaylacık Mahallesi'ndeki akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 1 ev ile 3 samanlığa daha sıçradı.
Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Yangının yayılımının önüne geçildiği belirtilirken, 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.