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Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı

Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı

Şüpheli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.