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- Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı
Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı
Şüpheli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
- 07.11.2022 - 17:35
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:41
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2 şüpheli şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı.
Uyuşturucu maddeler yakalandı
Yapılan aramalarda 7,5 gram metamfetamin, 11,99 gram kannabinoit, 70 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.