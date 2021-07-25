Kastamonu’da 4 ev, 2 samanlık 3 ahır yangında kül oldu

Kastamonu’da 4 ev, 2 samanlık 3 ahır yangında kül oldu

Gece vakti farklı köylerde çıkan yangınlar, güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu 4 ev, 2 samanlık ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde, Kemal İnan’a ait evde gece vakti çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının kısa sürede fark edilmesi ile köydeki diğer evler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alınabildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kemal İnan ile Ersin Buyrukcu ve İsmet Bilici’ye ait evlerin, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

2 samanlık ile 3 ahır da yanarak kullanılamaz hale geldi.

2 KATLI AHŞAP EVDE YANGIN

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyü Kayalı Mahallesi’nde, Metin Ünal’a ait 2 katılı ahşap evde de yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kastamonu’da 4 ev, 2 samanlık 3 ahır yangında kül oldu VİDEO



DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine Pınarbaşı ve Azdavay Belediyesi itfaiyeleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

EKİPLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Metin Ünal’ın evi, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yaşanan yangınların ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.