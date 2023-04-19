Kastamonu'da 4 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı! Ölümden döndü Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde oyun oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk, yaralandı. Bir köpeğin sırtını ısırdığı çocuk, ağabeyi tarafından kurtarıldı.

İHA

Başıboş köpek sorunu her geçen gün zarar vermeye devam ediyor...

Köpek saldırılarını ardından binlerce vatandaş zarar gördü.

Yeni olayın adresi ise Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi oldu.

Caddede oyun oynayan 4 yaşındaki Önder Sözcü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Bir köpeğin sırtını ısırdığı küçük Önder yaralandı. Köpeklerin kardeşine saldırdığını gören Samet Sözcü, koşarak onu kurtardı.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Önder Sözcü, İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Önder Sözcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Gece geç saatlere kadar oğlumun tedavisi için uğraştık"

Oyun oynarken oğluna köpeklerin saldırdığını söyleyen baba Mustafa Sözcü şöyle dedi:

Dün akşam İhsangazi’de eski TOKİ evleri olarak bilinen mevkiinde oğlum oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış.



Sırtından ısırılan oğlumu önce İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırdık, ondan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik. Gece geç saatlere kadar oğlumun tedavisi için uğraştık.



Hayvansever arkadaşlar, bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, çok seviyorlar. O zaman hayvanseverler, bu hayvanları buradan alıp istedikleri yerde beslesinler.



Bizlerden uzakta tutsunlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama çocuğumu daha çok seviyorum.

"Köpekleri korkutarak kardeşimden uzaklaştırdım"

Kardeşini köpeklerin saldırısından kurtaran Samet Sözcü ise şu ifadeleri kullandı: