Kastamonu'da 5 aylık bebek evinde ölü bulundu, anne gözaltına alındı

İHA
Henüz 5 aylıktı…
Kastamonu'nun merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak'taki bir evde yaşıyordu.
Anne Yasemin G.’nin 5 aylık kız bebeği Esmanur’u, bugün sabah hareketsiz buldu.
Ölümü şüpheli bulundu
Yasemin G.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, minik bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından evde incelemelerde bulunuldu.
Anne gözaltına alındı
İncelemelerin ardından da bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Anne Yasemin G. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Küçük Esmanur'un kesim ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.