Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
372.756
-0.86%
BTXN Coin
7.30
-8.06%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Yağmur 21 C

    Kastamonu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

    Samsun istikametine doğu giden 6 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
    • 10.07.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

    Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Samsun istikametinde seyir halinde ilerleyen 6 araç çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    Yaşanan kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken çevredeki sürücüler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildiridi.

    Kastamonu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza


    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Kastamonu da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza #1

    Otoyolda trafik yoyunluğu yaşandı

    Olayın yaşanadığı D100 karayolu Samsun istikametinde kaza nedeniyle  yoğunluk oluştu. Kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Kastamonu da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza #2

    Kastamonu da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza #3


    İlginizi Çekebilir

    Yalansız yaşamak mümkün müdür, yalan söylendiğini nasıl anlarız
    Kitap

    Yalansız yaşamak mümkün müdür, yalan söylendiğini nasıl anlarız

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Haluk Levent’ten bayram pozu
    Magazin

    Haluk Levent’ten bayram pozu

    Görüş Bildir