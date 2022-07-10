Samsun istikametine doğu giden 6 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Samsun istikametinde seyir halinde ilerleyen 6 araç çarpıştı.

5 kişi yaralandı

Yaşanan kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken çevredeki sürücüler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildiridi.

Kastamonu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.





Otoyolda trafik yoyunluğu yaşandı

Olayın yaşanadığı D100 karayolu Samsun istikametinde kaza nedeniyle yoğunluk oluştu. Kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



