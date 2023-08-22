Kastamonu'da açık unutulan fırın evi kullanılamaz hale getirdi Kastamonu'da prize takılı unutulan fırından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Velioğlu köyünde Recep Acun'a ait evde yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini engelledi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangında evde bulunan eşyalar ile bazı odalarda büyük çapta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında yangının prize takılı şekilde unutulan fırından kaynaklandığı belirlendi.