Kastamonu'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü Kastamonu'da kaldırımdaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarıyla kurtarılabildi.

İHA

Kastamonu merkez İnönü Mahallesi'nde Serhat B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Sürücü, otomobil içerinde sıkışırken yanında yolcu olarak bulunan İdris Ö. ise çevreden geçen diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

Çarpmanın şiddetiyle kağıt gibi ikiye bölünen otomobilde sıkışan sürücü Serhat B., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarıyla kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşlar merakla çalışmaları izledi

Polis ekipleri çalışmaları merakla izleyen vatandaşları otomobilde yaşanabilecek LPG sızıntısından korumak istediği vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)