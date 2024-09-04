Kastamonu'da ağaçtan düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde 70 yaşındaki Hacer Gürsu, tırmandığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Demir korkulukların üzerine düşen Gürsu, hayatını kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hacer Gürsu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış