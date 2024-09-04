Kastamonu'da ağaçtan düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Cide ilçesinde ağaçtan demir korkulukların üzerine düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde 70 yaşındaki Hacer Gürsu, tırmandığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Demir korkulukların üzerine düşen Gürsu, hayatını kaybetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hacer Gürsu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)