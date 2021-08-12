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    Kastamonu'da araçla selde sürüklenen kişi suda kayboldu

    Kastamonu'da araçla selde sürüklenen kişi suda kayboldu

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi ve suda kaybolması görüntülendi.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 01:12
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 10:01
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    Kastamonu’da önceki akşam başlayan sağanak Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oldu.

    Küre’ye metrekareye 198 kilogram (mm), Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram yağış düştü.

    BOZKURT İLÇESİNDE ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

    Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.

    İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Kastamonu'da araçla selde sürüklenen kişi suda kayboldu-Video

    ARACIN ÜZERİNDEKİ KİŞİ SULARA KAPILDI

    Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

    Öte yandan, İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

    Kastamonu da araçla selde sürüklenen kişi suda kayboldu #1

    Kastamonu da araçla selde sürüklenen kişi suda kayboldu #2

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