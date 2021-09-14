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    Kastamonu'da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı

    Şehrin en işlek sokaklarından biri olan bölgede iki şahıs, silahla birbiriyle çatıştı. Olayda yaralanan olmazken, silahtan çıkan mermiler ise ev ve iş yerlerinin camı ile duvarlarına isabet etti.
    • REUTERS
    • 14.09.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 14:16
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    Kastamonu'da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı

    Kastamonu merkezde daha öncesinden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi, şehrin en işlek sokaklarından olan Uzun Sokak’ta yeniden karşılaştı.

    Tartışmaya başlayan ikiliden biri, aracıyla farklı bir sokağa giderek tartıştığı şahsı bekledi.

    Beklediği şahsın sokağa gelmesinin üzerine saldırganlar birbirlerine ateş açmaya başladı.

    RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

    Rastgele açtıkları ateş sonucu mermiler, evlerin ve iş yerlerinin camlarına ve duvarlarına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ve esnafların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #1

    ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken biri siyah bir araçla, diğeri ise yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #2

    ŞAHISLARIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

    Şehir ortasında çatışan şahısların görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şehrin en işlek caddesinde birbirleriyle çatışan şahısların görüntüsü ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #3

    MİNİBÜSÜN ARKASINA SAKLANARAK ATEŞ ETTİ

    Görüntülerde, önce bir aracın geldiği görülüyor. Ardından bir şahsın elinde silah ile kaçtığı ve bir minibüsün arkasına saklanarak ateş ettiği görülüyor.

    Bir süre silahla birbirlerine ateş eden şahısların, ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #4

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #5

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #6

    Kastamonu da aralarında husumet olan ikili rastgele ateş açtı #7

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