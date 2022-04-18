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- Kastamonu'da arkadaşını öldüren şahsa 7 yıl hapis
Kastamonu'da arkadaşını öldüren şahsa 7 yıl hapis
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 10:50
- Güncelleme : 18.04.2022 - 10:58
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan H.G. ile M.U. arasında tartışma yaşandı.
2017 yılında aralarında geçen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.G., yanındaki bıçakla arkadaşı M.U.'yu bıçakladı.
7 yıl hapis cezası aldı
Tartıştığı kişiyi bıçaklayan H.G. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye devam etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık H.G.’yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.