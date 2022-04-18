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    Kastamonu'da arkadaşını öldüren şahsa 7 yıl hapis

    Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:58
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    Kastamonu'da arkadaşını öldüren şahsa 7 yıl hapis

    Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan H.G. ile M.U. arasında tartışma yaşandı.

    2017 yılında aralarında geçen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.G., yanındaki bıçakla arkadaşı M.U.'yu bıçakladı.

    7 yıl hapis cezası aldı

    Tartıştığı kişiyi bıçaklayan H.G. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye devam etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık H.G.’yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Kastamonu da arkadaşını öldüren şahsa 7 yıl hapis #1


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