Kastamonu'da ayı dehşeti! Kümese dadandı... Köy merkezine inen ve Cahit Ergin'in kümesine dadanan ayı, 8 tavuk ve 2 horozu yedi. Ergin, “Bu kümeste tavuklar vardı, Ayı geldi, burada kümesteki tavukları yedi. Hatta yandaki evde oturanlar olduğu halde hayvanları kümeste telef etti" dedi.

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İHA

Başboş köpek sorunun yanında da şimdi de kış uykusuna yatamayan ayılar baş göstermeye başladı...

Kastamonu'da kış uykusuna yatamayan ayılar, yerleşim yerlerinde tehlike saçmaya devam ediyor.

Daha önce arı kovanlarını parçalayıp mezarları kazıyan ayılar, bu sefer ise kümesteki tavukları telef etti.

Yumurtalara da zarar verdi

Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyü Şenoğlu Mahallesi'ne inen ayı, kümeste bulunan tavukları ve horozları telef etti. 8 tavuk ve 2 horozu yiyen ayı, kümesteki yumurtalığı parçalayarak yumurtalara zarar verdi.

"Bir tane bile tavuk kalmamış"

Yaşanan olayı anlatan Cahit Ergin, “Bu kümeste tavuklar vardı. Ayı geldi, burada kümesteki tavukları yedi. Hatta yandaki evde oturanlar olduğu halde hayvanları kümeste telef etti. Bir süre sonra misafirlikten gelince bakıyorlar kümes paramparça olmuş.

Kümeste 8 tane tavuk, 2 tane de horoz vardı. Maalesef bir tane dahi tavuk bulamadık. Ayrıca kümesteki yumurtaları da yemiş. Kümes içerisinde yapılan yumurtalıkları da kırmış, parçalamış” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)