Kastamonu'da balıkçıların oltasına ceset takıldı

- Kastamonu Daday'da balık tutarken oltaya takılan ceset 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait çıktı.
- Balıkçıların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler cesedi barajdan çıkardı.
- Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Kastamonu’nun Daday ilçesindeki Germeçtepe Barajı’na balık tutmaya gelen balıkçılar, oltalarına ceset takılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
AFAD EKİPLERİ CESEDİ ÇIKARDI
Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra, AFAD ekipleri cesedi barajdan çıkardı. Ceset, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hastanede yapılan incelemede cansız bedenin 44 yaşındaki İsmail Bostancı’ya ait olduğu belirlendi. Bostancı’nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla netleşecek.