Kastamonu'da başıboş köpeklerden kaçan öğrenci düşerek yaralandı

İHA
Bir sokak köpeği saldırısı daha yaşandı.
Bu kez olayın adresi Kastamonu.
Başıboş köpek sorununun giderek büyümesiyle vatandaşlar korku içinde yaşamaya devam ediyor.
Kaçarken düştü
Devrekani ilçesinde Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören M.H.A., okula gitmek isterken sokak köpekleri ile karşılaştı.
Köpeklerden korkarak kaçmaya çalışan lise öğrencisi, dengesini kaybederek düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Düşme sebebiyle yaralanan öğrenci, Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.
M.H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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