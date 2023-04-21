Kastamonu'da bayram ziyaretinde yaşanan kaza can aldı Kastamonu'da bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA

Kastamonu-Tosya karayolu Tarlatape köyü mevkiinde meydana gelen olayda, bayram ziyareti için Kastamonu'ya gelen ailenin bulunduğu 36 yaşındaki Mustafa K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

1 ölü 4 yaralı

Kazada sürücü Mustafa K. ile aynı aileden 6 yaşındaki Mert T., 29 yaşındaki Sema K. ve 1 yaşındaki Umutcan K. yaralanırken, 9 yaşındaki Ebrar T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Mustafa K., Mert T., Sema K. ve Umutcan K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.