Kastamonu'da çakar lamba kullanımına 140 bin lira ceza

İHA
Çakar lamba düzeneği bulunan araçlara yönelik denetimler sürüyor..
Bu kapsamda Kastamonu'da, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
140 BİN 339 TL PARA CEZASI
Yapılan çalışmalarda bir araçta çakar lamba düzeneği takılı olduğu tespit edildi.
Aracın sürücüsüne 140 bin 339 TL idari para cezası uygulandı.
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU
Sürücünün sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da 30 gün trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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