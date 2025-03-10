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Kastamonu'da çakar lamba kullanımına 140 bin lira ceza

Kastamonu'da çakar lamba kullanımına 140 bin lira ceza Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde çakar lamba taktığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza uygulanırken, aracı da 30 gün trafikten men edildi.