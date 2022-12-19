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Kastamonu'da çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yaptılar

Kastamonu'da çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yaptılar

Çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yapan iki şüphelinin güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alınması üzerine bir şüpheli tutuklandı.