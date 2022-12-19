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    Kastamonu'da çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yaptılar

    Çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yapan iki şüphelinin güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alınması üzerine bir şüpheli tutuklandı.
    • 19.12.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:10
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    Kastamonu'da çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yaptılar

    Kastamonu'da araç parçaları satan bir iş yeri sahibi, eşyaların yavaş yavaş kaybolduğunu fark etti.

    Bunun üzerine iş yeri sahibi, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün boyunca güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    İş yeri hırsızları tespit edildi

    Güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda iş yerindeki malzemelerin, iş yeri çalışanları S.A. ve O.Ş. tarafından çalındığı tespit edildi.

    Ekipler tarafından S.A. ve O.Ş. gözaltına alındı.

    Bir şüpheli tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.A. tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    55 bin TL değerinde vurgun yaptılar

    İHA'nın haberine göre, şüphelilerin, iş yerinden yaklaşık 55 bin TL değerinde araç malzemesi çaldıkları öğrenildi.

    Kastamonu da çalıştıkları iş yerinden 55 bin lira vurgun yaptılar #1


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