Kastamonu'da camiden ayakkabı çalan hırsız çöp kutusuna attı Camide vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çalan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve ayakkabıları caminin önündeki çöp kutusuna attığı belirlendi.

İHA Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 24 Nisan'da Pazar Camiinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Akşam namazını camide kılan vatandaşlar, evlerine gitmek için camiden çıkarken ayakkabılarının ve şemsiyelerinin bıraktıkları ayakkabılıkta olmadığını gördü. Ayakkabı ve şemsiyelerin çalındığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelinin kimliği belirlendi İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın N.B.S. olduğu belirlendi. Ayakkabıları çöpe attı Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen N.B.S.'nin aldığı ayakkabı ve şemsiyeleri caminin yanındaki çöp kutusuna attığını söyledi. Vatandaş şikayetçi olmadı Ekipler tarafından bulunan ayakkabılar sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların şikayetçi olmaması üzerine N.B.S. hakkında işlem yapılmadığı öğrenildi.