Kastamonu'da caminin sadaka kutusu çalındı

Karamustafa Paşa Camisi'nin sadaka kutusu ile caminin temizlik görevlisinin cüzdanı çalındı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yine bir cami hırsızlığı görüldü.

Sabah namazı için Cide ilçe merkezine bağlı Karamustafa Paşa Camisi'ne gelen görevliler, caminin sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine cami görevlileri, caminin sadaka kutusunun çalındığını belirterek Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI ÇALIŞMIYOR

Olay yerine gelen ekipler, caminin güvenlik kamerasının çalışmadığını belirleyerek, olayla ilgili incelemelerde bulundu.





10 GÜN ÖNCE TEMİZLİK PERSONELİNİN CÜZDANI ÇALINDI

Ayrıca caminin temizliğinden sorumlu olduğu öğrenilen personelin de 10 gün önce cüzdanının çalındığı öğrenildi.

"CÜZDANIMDA HİÇBİR ŞEYİN OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Sabah namazı için camiye geldiğinde sadaka kutusunu yerinde olmadığı fark ettiğini cami personeli Hakan Kara, “Camide sadaka kutusu yoktu. Bunun üzerine caminin hocasını aradım, durumu anlattım. Hocamız da polisleri arayıp ihbarda bulundu. Polisler camiye gelerek incelemelerde bulundu, kameralara baktılar. Odada montum vardı, montun cebindeydi cüzdanım. Fakat geri döndüğümüzde cüzdanımı bulamadım. İçerisinde de 600 lira param vardı. Camide temizlik yapıyordum o sırada, geri geldiğimde cüzdanımda hiçbir şeyin olmadığını fark ettim.” diye konuştu.



