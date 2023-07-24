Kastamonu'da cenaze yolunda kaza: 9 yaralı Yakınlarının cenaze merasimi için Ankara'ya giden ailenin bulunduğu otomobil ile cip çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

İHA

Kastamonu'da korkunç bir kaza yaşandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinden bir yakınlarının cenaze merasimine katılmak için Ankara'ya giden Hüseyin T. yönetimindeki hafif ticari araç, tatilden Kastamonu’ya döndüğü öğrenilen Taner G. idaresindeki cip ile çarpıştı.

9 yaralı

Kazada sürücüler Taner G. ve Hüseyin T. ile araçlardaki Sibel G., çocukları Çınar G. ile Öykü G., Fatih A., Müzeyyen A., Sündüs T. ve Gülizar A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeridi kapanan yolda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Jandarma ve trafik ekiplerinin incelemelerin ardından araçların kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.