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    Kastamonu'da cezaevine nakledilen tutuklu, yemek molasında firar etti

    Cide ilçesinde bir suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı verilen kişi, kent merkezindeki cezaevine götürülürken, pide salonunda mola verildiği sırada firar etti.
    • 06.10.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 07:41
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    Kastamonu'da cezaevine nakledilen tutuklu, yemek molasında firar etti

    Kastamonu'nun Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı.

    İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi.

    Camdan atlayarak kaçtı

    Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

    İlçenin giriş çıkışları tutuldu

    DHA'nın haberine göre; yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

     

    Kastamonu da cezaevine nakledilen tutuklu, yemek molasında firar etti #1


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