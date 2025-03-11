Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangınında son durum

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çevlik köyü yakınlarında bulunan çeltik tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana da sıçradı.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

"YAKLAŞIK 70 DEKAR ARAZİDE ANIZ YANGINI, YAKLAŞIK 1 DEKAR ORMANLIK ALANDA İSE ÖRTÜ YANGINI MEYDANA GELDİ"

112'den yardım istediklerini belirten Tabak, şöyle dedi:

Daha sonra köylülerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangın ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerle birlikte yangını söndürdük. Yaklaşık 70 dekar arazide anız yangını, yaklaşık 1 dekar ormanlık alanda ise örtü yangını meydana geldi.