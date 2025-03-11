Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangınında son durum

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çevlik köyü yakınlarında bulunan çeltik tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana da sıçradı.
3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.
"YAKLAŞIK 70 DEKAR ARAZİDE ANIZ YANGINI, YAKLAŞIK 1 DEKAR ORMANLIK ALANDA İSE ÖRTÜ YANGINI MEYDANA GELDİ"
112'den yardım istediklerini belirten Tabak, şöyle dedi:
Daha sonra köylülerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangın ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerle birlikte yangını söndürdük. Yaklaşık 70 dekar arazide anız yangını, yaklaşık 1 dekar ormanlık alanda ise örtü yangını meydana geldi.
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