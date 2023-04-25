Kastamonu'da çocuğunu görmek isteyen baba anneyi silahla yaraladı Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden adam yaşanan tartışmada anneye silahla saldırdı. Saldırgan eski kocanın silahından çıkan kurşun eski kayınvalidesine de denk geldi.

İHA

Eski eşlerin şiddetine bir yenisi daha eklendi..

Kastamonu'da çocuğunu görmeye gelen baba dehşet saçtı.

Kastamonu il merkezinde G.T. isimli şahıs, eski eşinin evine geldi.

Çocuğunu görmek isteyen G.T. eski eşinin evine silahla defalarca silahla ateş açtı.

Kurşunlardan birinin isabet ettiği G.T.’nin eski kayınvalidesi S.E. yaralandı.

Olay yerinden kaçtı

G.T. isimli şahıs ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmalar sürüyor

Olayın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri ise G.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan eşini daha önce de tehdit ettiği öğrenilen G.T. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.