Kastamonu'da çocukların kibritle oyunu kötü bitti 2 çocuk annesi genç kadın evinde işle uğraşırken, bahçede oyun oynayan çocukları, kibriti ellerine alınca yangın kaçınılmaz oldu. Çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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DHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yusuf Kibar'a ait 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan Şerife Kibar da, iki çocuğunu alarak evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

"Çocuklar dışarıdaki çekyatta kibritle oynamış"

Ev sahibi Şerife Kibar, yangın sırasında odaları topladığını belirterek, "O sırada çocuklar dışarıdaki çekyatta kibritle oynamış. O ara zaten bir baktım komşular çığlık atıyor, alev anında büyüdü zaten. Ne olacağını hiç anlayamadım. Çocukları kurtarmaya çalıştım. Balkondan komşulara verdim. Sonra bir ara çıkamadım, duman gözümün önünü kapladı. Ondan sonra hemen kendimi dışarı attım." dedi.