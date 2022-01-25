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    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu

    Emniyet güçleri tarafından başlatılan DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 15:53
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    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu

    Emniyet güçlerinin DEAŞ terör örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

    EŞ ZAMANLI DEAŞ OPERASYONU

    Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    7 KİŞİ GÖZALTINDA

    Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu #1

    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu #2

    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu #3

    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu #4

    Kastamonu’da DEAŞ operasyonu #5


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