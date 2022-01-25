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Kastamonu’da DEAŞ operasyonu
Emniyet güçleri tarafından başlatılan DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 25.01.2022 - 15:53
Emniyet güçlerinin DEAŞ terör örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.
EŞ ZAMANLI DEAŞ OPERASYONU
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.