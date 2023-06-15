Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
İHA

Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı örgütüne yönelik yürütülen olan soruşturma çerçevesinde firari olarak aranan şahıs, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmalar neticesinde Gaziantep’te yakalandı.

Gözaltına alındı

Yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

Bir kişi daha yakalandı

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 1 şahıs, il merkezinde yakalandı.