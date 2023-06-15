Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlene 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA

Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen olan soruşturma çerçevesinde firari olarak aranan şahıs, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmalar neticesinde Gaziantep’te yakalandı.

Gözaltına alındı

Yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

Bir kişi daha yakalandı

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 1 şahıs, il merkezinde yakalandı.