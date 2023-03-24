Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
İHA

Terör örgütlerine karşı emniyet güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanması için 3 farklı adrese düzenlendi.

3 kişi gözaltına alındı

Şahıslar operasyonda gözaltına alındı.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı