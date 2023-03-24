Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İHA
Terör örgütlerine karşı emniyet güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanması için 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.
3 kişi gözaltına alındı
Şahıslar operasyonda gözaltına alındı.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.