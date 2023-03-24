Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlemen operasyonunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA Terör örgütlerine karşı emniyet güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanması için 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı Şahıslar operasyonda gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.