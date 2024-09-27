Kastamonu'da define avcıları suçüstü yakalandı

İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Z.K. ve O.G. isimli şahısların define bulmak amacı ile izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.
KAZI SIRASINDA YAKALANDILAR
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada beton kırıcı, 30 litre benzin, kazma ve manivela ele geçirildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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