Kastamonu’da defineciler, önce patlayıcıyla sonra kazı yaparken yakalandı

Altın bulmak için İstanbul’dan Kastamonu’ya patlayıcı getirdiği tespit edilen şüpheliler, 1 hafta sonra kaçak kazı yaparken yakalandı.

İstanbul’da Kastamonu’ya altın bulak için gelen defineciler, jandarma ekiplerinin takibine takıldı.

Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, H.G. (42), H.Y. (50) ve M.H. (35) isimli şahısların İstanbul’dan Kastamonu’ya kaçak kazı yapmak amacıyla patlayıcı madde getirdikleri tespit edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Uzunkavak köyü mevkiinde, şahısların bulunduğu araçta bomba arama köpeği 'Testi’nin de desteğiyle arama yaptı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramada 750 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 adet 20 metre uzunluğunda yılan kamera, 2 adet altın arama çubuğu, 1 adet altın dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.G., H.Y. ve M.H. serbest bırakıldı.

1 hafta sonra yeniden kazı yaparken yakalandılar

Haklarında işlem yapılan şahıslar, yanlarına aldıkları E.Ç. (67) ve Y.D. (52) ile birlikte 1 hafta sonra Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan ormanlık arazide izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet merdiven, 10 adet kazı yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.G. (42), M.H. (35), E.Ç. (67) ve Y.D. (52), karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.