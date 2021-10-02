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    Kastamonu'da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizden çıkarıldı

    Cide limanına bisikletiyle gelmesinin ardından kayıplara karışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan balıkçının dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 08:54
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    Kastamonu'da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizden çıkarıldı

    Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan ve balık tutmak için bisikletiyle evinden ayrılarak limana gelen 60 yaşındaki balıkçı Ertan Göktepe, hava koşullarının uygun olmaması nedeni ile balık tutamadı.

    Arkadaşlarıyla sohbet etmek için lokale giden Göktepe, bir süre oturduktan sonra tekrardan limana gitti.

    Geç saatlere kadar bekleyen aile, balıkçı adamın eve dönmemesi üzerine endişelenerek polis ekiplerine haber verdi.

    ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Limanda bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, Göktepe'nin limana giriş yaptığını fakat çıkış görüntülerinin olmadığını gördü.

    Bunun üzerine kurtarma ekipleri ile sualtı dalgıç ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

    Kastamonu da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizden çıkarıldı #1

    CANSIN BEDENİNE ULAŞILDI

    3 gün süren arama çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde Ertan Göktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

    Göktepe'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizden çıkarıldı #2

    Kastamonu da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizden çıkarıldı #3

    Kastamonu da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizden çıkarıldı #4

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