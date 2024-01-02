Kastamonu'da direğe çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı Kastamonu'da elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde H.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)