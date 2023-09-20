Kastamonu'da dolandırıcılar yaşlı çifti hedef aldı! Polis ekipleri kurtardı... Telefon dolandırıcıları tarafından internet bankacılığı bilgileri ele geçirilen yaşlı çiftin dolandırılmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri, dolandırıcılığı önledi.

İHA

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Güvenlik güçleri, ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşlı çifti hedef alan dolandırıcılar, polis ekipleri tarafından engellendi.

Çiftin dolandırıcılarla konuştuğu belirlendi

R.K. ve N.K. isimli yaşlı çiftin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşan İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hızlı bir şekilde çiftin evine giden ekipler, R.K. ve N.K.’nin telefonda biri ile konuştuğunu gördü.

Çifte dolandırıcıların kendilerini aramış olabileceğini söyleyen ekipler, telefonu kapattırarak birlikte bankaya gitti.

40 bin TL’lik kredi işlemi yaptılar

Bankada yapılan kontrollerde, dolandırıcıların çiftin internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdiğini ve 40 bin TL’lik kredi işlemi yaptıklarını belirledi.

İşlem iptal edilerek çiftin dolandırılması önlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)