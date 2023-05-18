Kastamonu'da dolu sürücülere zor anlar yaşattı Kastamonu'da etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

İHA Türkiye, güneşin ardından bugün sağanak yağışa ve doluya teslim oldu. İstanbul'da yağış hız kesmezken, İzmir'in cadde ve sokakları göle döndü. Dolu yağan Kastamonu'da da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle sürücüler, dolu yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yollar beyaza büründü Meteorolojinin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu. Merkez ve ilçelerde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu sebebiyle yollar beyaz örtü ile kaplandı. Dolu yerini sağanak yağışa bıraktı Dolu yağışının etkili olduğu yollarda bazı vatandaşlar, araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.