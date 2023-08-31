Kastamonu'da ekipler bahçede bomba arıyor: Babam bahçeye bomba gömmüş Yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü ihbarı ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akıllara durgunluk veren ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sokak üzerindeki evde yaşayan ve 2 ay önce hayatını kaybettiği öğrenilen emekli polis memuru M.O.’nun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kızı S.O., polis ekiplerini aradı.

Bunun ardından S.O., 2013 yılında emekli olan babasının evinin bahçesine bomba gömdüğünü öğrendiğini söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik güçleri çalışma başlattı

Ankara’dan gelen ekip, özel bir iş makinesi yardımı ile bahçede gömülü olduğu söylenen bombaların bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan, M.O.’nun 2013 yılında emekli olduğu, görevde olduğu sırada el bombalarını bahçeye gömdüğü iddia edildi.

Tuvalet tıkanıklığı bomba ihbarına sebep oldu

M.O.’nun vefat etmesinden 2 ay sonra evin tuvaletin tıkandığı ve kızı S.O.’nun bahçeyi kazdırmak istemesi üzerine annesinin bahçede bomba olduğunu söylediği öğrenildi.

Durumu öğrenen kızının ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği bilgisine ulaşıldı.

"Evinin altında bomba olduğu söylentisi çıktı"

Yaşanan olayı anlatan M.O.’nun komşusu Süleyman Karabakan, “Ölen polis memuruydu, komşumuzdu. 2 ay önce öldü. Daha sonra evinin altında bomba olduğu söylentisi çıktı. Ankara’dan gelen özel ekip bombayı çıkartmaya çalışıyor. Şu anda inceleme yapıyorlar. Kapının girişindeki tuvaletin altında olduğu söyleniyor.” dedi.