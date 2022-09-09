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- Kastamonu'da ekiplerin operasyon düzenlediği evde yok yok
Kastamonu'da ekiplerin operasyon düzenlediği evde yok yok
- 09.09.2022 - 15:08
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler ihbarla ilgili 58 yaşındaki E.T.'yi takibe aldı. Belli bir süre sonra, E.T.’ye ait eve operasyon düzenledi.
Tarihi eserden esrara kadar yok yok
Ekiplerin, düzenlediği operasyonda E.T.’ye ait tarlada ve evinde arama yaptı, 349 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 5 adet kubar esrar katkılı sigara, 50 litre kenevir yağı, 3 kilogram kenevir tohumu, 15 litre etil alkol, özel olarak hazırlanan bir raf içerisine 46 adet toplu tabanca, 14 adet av tüfeği, 7 adet sikke, 15 adet kılıç ve kama, 107 adet çeşitli ebatlarda tarihi obje, 1 adet dedektör ele geçirdi.
Şüpheli adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre, jandarma ekiplerince E.T., gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından E.T.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.