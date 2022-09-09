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Kastamonu'da ekiplerin operasyon düzenlediği evde yok yok

Kastamonu'da ekiplerin operasyon düzenlediği evde yok yok

Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda esrar, kenevir ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.T., cezaevine sevk edildi.