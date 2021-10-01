Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçı, bisikletiyle geldiği limanda kayboldu. 3 gündür kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçılık yapan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, akşam saatlerinde balık avlamak için evinden ayrıldı.

Cide limanına giden Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeni ile balığa çıkamadı.

Lokalde oturan arkadaşlarının yanına giden balıkçı, bir süre oturduktan sonra bisikleti ile tekrar limana gitti.

Aradan geçen uzun zamanın ardından kendisine ulaşamayan ailesi, Göktepe hakkında kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ALINAMADI

Denize düştüğü ya da başına bir şey geldiği düşünülen balıkçı hakkında arama kurtarma ekipleri ile su altı dalgıç ekipleri denizde arama yaptı.

Gün boyunca devam eden arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının gündüz vakti de devam edeceği öğrenildi.

Ekiplerin incelemeye aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Ertan Göktepe’nin lokalde bir süre balıkçı arkadaşlarıyla sohbet ettiği görülüyor. Ardından bisikletiyle limana gelen Göktepe, bisikletini kenara bıraktıktan sonra limana yöneliyor. Limana girişi görülen balıkçının limandan bir daha çıkmadığı belirlendi.

Kastamonu'da en son limanda görülen balıkçıdan haber alınamıyor ViDEO

"EN SON LİMANIN İÇERİSİNDE GÖRÜNÜYOR"

Göktepe’nin oğlu Okan Göktepe, “29 Eylül günü saat 16.00 civarında babamın kayıp olduğuna dair haberim oldu. Annem arayıp söyledi, akabinde hemen Cide’ye geldim. Sabahtan beri arama çalışmamız devam ediyor ama herhangi bir bulguya rastlanılamadı. En son babam, 28 Eylül’de akşam saatlerinde limana gelmiş. Balığa çıkacağım demiş evdekilere. Buraya geldiğinde balıkçılar yokmuş, hiçbir balıkçı yokmuş burada. O yüzden balığa o akşam çıkmadı. Ama babam, lokalde oyun oynayanların yanına gidip orada bir süre oturmuş. Balıkçı arkadaşların barınaklarına uğramış. Kamera kayıtlarında görünüyor bunlar.

En son barınaktakilerin de yanından kalktıktan sonra en son limanın içerisinde görünüyor. Sonrasında bir daha haber alınamadı. Telefondan da sinyal alınamadı. Limana gelişi var ama çıkışı bir daha görünmüyor. Şu anda Bozkurt’ta faaliyette bulunan Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Cide’ye gelerek denizde babamı arıyor. İnşallah sağ salim bulunur.” dedi.





"LİMANDA KENDİSİNİ GÖRMEDİM"

Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz ise, “Burada herhangi bir balıkçının zarar gördüğünü bilmiyorum ya da duymadık. Ertan dediğimiz arkadaşımız bazen teknelerle balığa gider. Kaybolduğu akşam burada kendisiyle görüştük, ondan sonra limana gittiği görülüyor. Ben limanda kendisini görmedim ama kamera kayıtlarında limanda olduğu görülüyor. Limanda balığa da çıkılmayınca o artık buradan ayrılmış ama nereye gitti bilmiyoruz. Limandan çıkışı görünmüyor. Kameralara baktık herhangi bir çıkış görünmüyor. Ertan, akşamları balığa çıkmak için devamlı limana geliyor.” diye konuştu.

"ARAMALARDA BİR ŞEY BULUNAMADI"

Telefon sinyalinin en son limanda tespit edildiğini ifade eden Yılmaz, “Zaten kamera kayıtlarında da şu anda bulunduğumuz yerde olduğu görünüyor. Ama buradan sonra kayboldu, burada batsa dahi ileriye açılamaz, zaten yüzme de biliyor. Denize açılma gibi bir durum limanda yok. Bisikleti de burada, çünkü nereye gitse bisikleti ile giderdi. Bugün yapılan aramalarda bir şey bulunamadı. Arama çalışmaları yarın sabah tekrar başlayacak. Su altı dalgıç ekipleri limanda tekrar denizde arama çalışmalarını gündüz de sürdürecek.” şeklinde konuştu.



