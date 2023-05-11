Kastamonu’da evde ölü bulunan bebeğin bakımsızlıktan öldüğü belirlendi Evinde ölü bulunan 5 aylık bebeğin bakımsızlıktan öldüğü belirlenirken gözaltına alınan anne ve sevgilisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kastamonu'da önceki gün öğle saatlerinde yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu.

5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

Anne ve sevgilisi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.

Bebek toprağa verildi

Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.

Bakımsızlıktan öldüğü belirlendi

Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.