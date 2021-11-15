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    Kastamonu'da freni boşalan kamyondan atlayan şoför, vefat etti

    Aracının freninin boşaldığını fark eden sürücü, kamyonu ormanlık alana çevirerek atladı. Kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:26
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    Kastamonu'da freni boşalan kamyondan atlayan şoför, vefat etti

    12 Kasım'da Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi Cezbeli Sokak'ta, Burak Can Yılmaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun freni boşaldı.

    Durumu fark eden Burak Can Yılmaz, kamyonu ormanlık alana doğru sürerek, araçtan atladı.

    Kontrolden çıkan kamyon, kenarındaki otobüs durağına çarparak şarampole yuvarlandı.

    SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

    Kazada, kamyon sürücüsü Burak Can Yılmaz yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Can Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    DEFNEDİLDİ

    Yakınlarını yasa boğan Burak Can Yılmaz'ın cenazesi, Azdavay ilçesine Sarnıç köyünde aile kabristanlığında defnedildi.

    Kastamonu da freni boşalan kamyondan atlayan şoför, vefat etti #1

    Kastamonu da freni boşalan kamyondan atlayan şoför, vefat etti #2

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