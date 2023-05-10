Kastamonu'da freni boşalan minibüs taksiye çarptı İnebolu ilçesinde freni boşalan minibüs, kontrolden çıkarak ticari taksiye vurdu. Minibüs, bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Boyran Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Şükrü B. idaresindeki 37 AAN 048 plakalı minibüsün, bayırdan aşağı inerken freni boşaldı.

Bu neticede minibüs kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksiye çarptı.

Bahçe duvarına çarpınca durdu

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada minibüste bulunan 1 kişi ile ticari taksi sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.