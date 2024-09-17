Kastamonu'da gölette ceset bulundu Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bulunan cesedin emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Yumurtacı göletinde şüpheli bir durum fark etti.

Gölete yaklaşan vatandaşlar, su yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

CESET GÖLETTEN ÇIKARILDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, ekiplerce kıyıya çıkartıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Daday Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)