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    Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi

    İki ayrı ev ile bir iş yerine, polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyon sırasında kaçak cep telefonlarının yanı sıra ruhsatsız tabancalar bulundu.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:16
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    Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi

    Kastamonu'da polis ekipleri, üç farklı adrese operasyon düzenledi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu’da kaçakçılıkça mücadele faaliyetleri kapsamında, iki ayrı ikamet ve bir iş yerine baskın yapıldı.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında inceleme başlatıldı.

    Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi ViDEO

    Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi #1

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