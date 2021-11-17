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Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi

Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi

İki ayrı ev ile bir iş yerine, polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyon sırasında kaçak cep telefonlarının yanı sıra ruhsatsız tabancalar bulundu.