Kastamonu'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır 5 yaralı Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA

Kastamonu'da Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol kenarına sürüklenerek durabilirken otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, otomobildeki Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak'ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)