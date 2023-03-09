Kastamonu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü öldü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 29 yaşındaki Emre Ergin, 06 DDU 216 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu ile seyir halindeydi.
Sürücü, Bozkurt-Kastamonu kara yolu Bozkurt ilçesi mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Altında sıkışarak can verdi
Çok geçmeden taş yüklü hafriyat kamyonu devrildi.
Kazada kamyonun altında sıkışan Ergin hayatını kaybetti.
Soruşturuluyor
Olay yerine intikal eden ekiplerin incelemelerinin ardından Ergin'in cenazesi, Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.