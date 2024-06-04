Kastamonu’da hayvan pazarında hareketlilik Kastamonu’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açılan hayvan pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan canlı hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı için tekrar hizmete açıldı.

Çevre il ve ilçelerden kurban pazarına ilgi yoğun olurken, vatandaşlar ile besiciler arasında kıran kırana geçen pazarlıklar yaşandı.

Çevre illerden hayvanlar getirildi

Kurbanlık bakmak için hayvan pazarına gelen Hüseyin Balaban, “Geçtiğimiz yıllarda pazar bundan daha iyiydi. Şu anda hayvan pazarında hayvan bol, çok fazla. Çevre ilçelerden de gelenler var. Hayvan getirenler de var. Biz de bakıyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)