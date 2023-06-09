İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hakkı Hızar’a ait inşaat halindeki binaya giren hırsızlar kabloları çaldı.

Hırsızlar inşaatın duvarına "Nasıl çaldık" yazarak kayıplara karıştı.

Binaya çalışmak için gelen elektrikçi Yalın Çağlayan, duvardaki yazıyı görünce şaşırdı.

Daha sonra tesisatı kontrol eden Çağlayan, tesisata döşeli olan elektrik kablolarının kesilerek boruların çalındığını fark etti.

Bunun üzerine inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar’ı arayan Çağlayan, karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duruna tepki gösteren Yalın Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

Buraya emek verdik, 20 gündür çalışıyorduk. Müteahhit firma da bizden bir an önce işin teslim edilmesini istiyor. İşi teslim edip 4 katı bitirmiştik. İnşaata geldiğimizde elektrik kablolarının, inşaat döşediğimiz tesisattaki kabloların çalındığını fark ettik. Kabloları kesip komple borulardan çıkartmışlar. Neredeyse tesisattaki 10 birayı bulan kablo çalındı. Bir de duvara yazı yazmışlar. Bu kadar pişkinlik, emek hırsızlığı yapmış, bir de yazı bırakmış arkasından. Çok önemsememiştik, fakat yazıyı görünce haber yaptırmak istedik.



Her tarafa yayılsın, emek hırsızlığı bu, bu işleri yapmak kolay değil. Memleketimizde bekçilerimiz var, sokaklarda bunların gezmesini istiyorum. Müteahhit arkadaşımız zararımızın bir kısmını karşılamayı kabul etti, fakat bu yazıyı görünce çok gücüme gitti. Bu kadar basit olmaması gerekiyor. Bu kadar emeğimiz bir gecede hırsızlar yüzünden heba oldu. Diğer işlerimize bakacaktık bayram arifesinde şimdi onlara da bakamıyoruz. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz.



Gerekli cezaları almalarını istiyorum. Belki şimdi burada kamera falan yok, bunu çalanlara ulaşılmayacak ama bu adamların, bu kadar dışarıda rahat gezmemeleri gerekiyor. Sağda solda konuşan olursa bizlere ya da yetkililere haber versinler. 15-20 gündür burada çalışıyoruz, iş yetiştirmeye çalışıyoruz, bizim peşimizden sıvacılar çalışacaktı. Bayağı profesyonel çalışmışlar, yüksek yerlerdeki kablolarımızı da merdivenlere çıkarak almışlar.